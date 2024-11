Comment l'Antwerp a chipé un élément primordial...à Anderlecht : "Il est si important"

Faris Haroun, ancien joueur et entraîneur de l'équipe de jeunes de l'Antwerp, s'est désormais entièrement consacré à son rôle de "Manager des Talents". Il a aussi évoqué le rôle de Jean Kindermans au Great Old.

"L'objectif était de remplir ce rôle la saison dernière déjà, mais en raison du départ de Gill Swerts vers les Jonge Duivels, je suis devenu l'entraîneur principal par intérim des Young Reds", a déclaré Faris Haroun dans Gazet van Antwerpen. "Je suis reconnaissant envers l'Antwerp pour la confiance qu'ils m'ont accordée, car j'ai été jeté dans l'arène sans expérience."

"Mais le poste d'entraîneur s'est avéré incompatible avec le rôle plus large que nous avions en tête. Heureusement, je peux maintenant beaucoup apprendre de quelqu'un comme Jean Kindermans, qui a formé des talents pendant vingt ans à Anderlecht. Pour moi, il est comme une bibliothèque."

Le club mise actuellement davantage sur la jeunesse, ce à quoi Haroun adhère pleinement. "Depuis l'arrivée de Marc Overmars, nous avons pris un nouveau chemin, offrant plus d'opportunités aux jeunes."

"Bien sûr, de nombreux clubs suivent cette tendance, mais il incombe à moi et à mes collègues de préparer au mieux ces jeunes talents. Parfois, cela se fera au détriment des résultats, mais quand je vois quelqu'un comme Mahamadou Doumbia percer, je me dis : c'est pour cela que nous faisons ce métier."

Selon Haroun, c'est une tendance générale que les jeunes obtiennent de plus en plus tôt leur chance dans le football. "À mon époque, vous commenciez à frapper timidement à la porte de l'équipe première à 18 ou 19 ans. Aujourd'hui, c'est dès 16 ans. Le talent n'a pas d'âge, et si vous êtes prêt, il s'agit d'être prêt lorsque l'opportunité se présente."