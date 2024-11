Un membre controversé du Hall Of Fame de la Pro League se défend : "Tout le monde ne comprend peut-être pas, mais..."

Thomas Buffel (43 ans), ancien Diable Rouge et ancien capitaine du Racing Genk, a été admis la semaine dernière au Hall of Fame de la Pro League. Cependant, son élection a provoqué une forte controverse sur les réseaux sociaux.

Thomas Buffel répond lui-même aux critiques : "Pour moi aussi, c'était bien sûr une surprise. On m'avait déjà prédit des opportunités par le passé qui ne se sont finalement pas concrétisées", dit-il avec un sourire. Cependant, il souligne qu'il est fier de cette reconnaissance.

Les discussions sur sa place au Hall of Fame n'ont pas laissé Buffel indifférent, mais il sait relativiser. "Les élections de ce genre suscitent toujours des débats. Il y a encore une centaine d'autres joueurs qui le méritaient aussi, et il y en aura certainement d'autres dans les années à venir", explique-t-il dans les colonnes d'Het Belang Van Limburg.

"Mais je suis fier de cette reconnaissance. C'est difficile d'entendre que je ne le mériterais pas. Je me demande surtout : sur quelle base les gens disent-ils cela ?", se questionne-t-il.

Buffel souligne que ses performances comptent bel et bien. "Si je fais la liste de ce que j'ai accompli, il y a des performances uniques en Belgique et à l'étranger. Des buts qui ont aidé des équipes à se qualifier pour la Ligue des champions et des passes décisives lors de matchs pour le titre."

"Ces choses ne sont peut-être pas tangibles pour tout le monde, mais elles ne sont certainement pas évidentes", affirme-t-il. Au cours de sa carrière, il a en effet joué un rôle important dans des clubs tels que Feyenoord, les Rangers et Genk.