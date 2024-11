Tedesco et les Diables Rouges se font détruire par la presse étrangère !

Non seulement en Belgique et en Israël, on avait beaucoup à dire sur la triste défaite des Diables Rouges. Les médias étrangers ont également été sévères envers notre équipe nationale.

En partie à cause d'un manque de créativité et d'une grosse erreur en défense, les Diables Rouges ont été battus 1-0 par Israël ce dimanche. Le journal espagnol AS a également remarqué qu'il y avait peu d'occasions pour la Belgique. "Ils n'arrivaient pas à créer des occasions franches. Quand le danger se présentait, Openda manquait ses occasions", peut-on lire. Matte Smets a commis une grosse erreur en défense, notamment lors de ses débuts en équipe nationale. "Il a fait une passe horizontale juste devant sa propre surface de réparation, ce qu'on apprend aux Diablotins à ne pas faire." Quant au journal français L'Équipe, il a observé un manque de motivation. "Les Belges ne semblaient pas très motivés pour gagner ce match. Pour couronner le tout, Leandro Trossard a dû être remplacé à cause d'une blessure." La Gazzetta dello Sport a noté que l'entraîneur intérimaire Tedesco continuait d'expérimenter. "Le match était propice à de nombreuses expérimentations des sélectionneurs. En première mi-temps, les Diables Rouges ont eu le dessus, ils ont pris l'initiative, mais n'ont jamais réellement été dangereux."