Un mois à La Louvière... et un départ pour son ancien club : surprise au sein du football hennuyer !

Jimmy Hempte, ancien entraîneur du CS Pays Vert Ostiches-Ath, est de retour chez les Géants. Un mois à peine après avoir pris la tête de La Louvière-Centre !

Un (tout) petit tour et puis s'en va. Jimmy Hempte (42 ans) quitte déjà l'URLC et retourne au CS Pays Vert Ostiches-Ath, en D2 ACFF, qu'il avait quitté il y a deux ans. C'est une énorme surprise car Hempte avait signé à La Louvière-Centre il y a... moins d'un mois, le 23 octobre dernier.

Hempte quittait alors la RE Acren, également en D2 ACFF, pour le deuxième club de la ville de La Louvière. Il n'aura dirigé les Loups que durant 4 rencontres, pour un bilan médiocre puisqu'il n'a pris qu'un point, lors de son premier match face à Habay-la-Neuve.

Du côté du Pays Vert, Pascal Verriest a pris la porte ce lundi matin après un début de saison catastrophique. Les Géants sont bons derniers de D2 ACFF avec 7 points pris en 13 rencontres (2 victoires, mais 10 défaites).

Hempte retrouve le CS Pays Vert deux ans après son départ pour le KV Courtrai ; il était à l'époque devenu T2 de Bernd Storck et était resté en poste toute la saison 2022-2023, travaillant ensuite sous Adnan Custovic, Edward Still, Glen De Boeck et durant l'intérim de Joseph Akpala.

Jimmy Hempte a porté les couleurs du KV Courtrai et du KV Ostende en Jupiler Pro League durant sa carrière de joueur. Il a pris sa retraite en 2020 avec près de 250 matchs au plus haut niveau en Belgique.