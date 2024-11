Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/11: Jutgla

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Jutgla

Le Club de Bruges pourrait se débarrasser d'un excédentaire en janvier (et même faire un petit bénéfice)

Vijf miljoen euro legde Club Brugge in de zomer van 2022 op tafel voor Ferran Jutgla. Hij leek de man die blauwzwart nodig had. Zijn start was goed, zijn terugval nog groter. (Lire la suite)