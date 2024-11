Le Club de Bruges pourrait se débarrasser d'un excédentaire en janvier (et même faire un petit bénéfice)

Cinq millions d'euros, c'est la somme que le Club de Bruges a déboursé durant l'été 2022 pour Ferran Jutgla. Si ses débuts avaient été prometteurs, l'Espagnol n'est pas en forme cette saison et a perdu sa place.

L'Espagnol a eu énormément de mal à maintenir son niveau après des débuts retentissants. L'ancien du FC Barcelone donnait l'impression d'être une véritable trouvaille mais a très vite perdu sa place face à la concurrence.

Avec Igor Thiago la saison passée, et maintenant Gustaf Nilsson, ainsi que l'augmentation du temps de jeu de Romeo Vermant, Jutgla a été progressivement complètement relégué au second plan au Jan Breydel. Cette saison, en 12 matchs de Pro League, il n'a été titulaire qu'une fois, et n'a pas encore marqué.

Comme les choses se présentent actuellement, un transfert semble être la seule solution pour sortir de cette impasse. Selon le média espagnol Diario Sport, cela pourrait déjà se produire en janvier.

D'autres sources espagnoles annoncent que le FC Séville s'intéresse de près au buteur brugeois, qui a la cote en Liga. Il devra faire oublier Isaac Romero et Kelechi Iheanacho, deux attaquants qui ne sont pas performants depuis leur arrivée.

Le montant potentiel d'un transfert n'est actuellement pas connu. Transfermarkt estime la valeur de Jutgla à 6 millions d'euros actuellement : si Bruges en tire cette somme, le Club aura donc fait un bénéfice. Ferran Jutgla est sous contrat jusqu'à mi-2026.