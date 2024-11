Excellente(s) nouvelle(s) pour Anderlecht en vue de la réception de La Gantoise

Anderlecht fait face à un solide morceau ce dimanche : les Mauve & Blanc reçoivent La Gantoise, classée juste derrière eux. Il faudra éviter de perdre des plumes.

Anderlecht a redressé la barre en championnat, avec deux victoires convaincantes d'affilée face à Courtrai et au Cercle de Bruges. La réception de La Gantoise ce dimanche sera cependant un vrai test pour David Hubert, qui a souffert face aux "gros" en championnat jusqu'ici.

Les Buffalos n'ont qu'un point de moins que les Mauves, tandis que Malines est en embuscade deux points derrière. Perdre des plumes peut donc voir Anderlecht dégringoler au classement et enrayer la belle mécanique mise en place avant la trêve internationale.

Fort heureusement pour Hubert, deux retours importants sont à noter. La Dernière Heure nous informe ainsi que Samuel Edozie, sorti blessé face au Cercle, sera bel et bien disponible pour le match de dimanche. L'ailier anglais avait été titularisé lors des deux belles victoires contre les Kerels et les Groen & Zwart, et fait donc son trou dans la hiérarchie sur les flancs.

Leander Dendoncker, absent depuis plusieurs semaines pour sa part, fera également son retour. Le médian (et défenseur de fortune) avait manqué les déplacements à Riga et au Cercle de Bruges, mais pourra donc tenir sa place. Reste à voir si ce sera derrière - le duo Zanka-Simic semblant prendre ses marques - ou, enfin, dans l'entrejeu.

Anderlecht affronte La Gantoise au Lotto Park ce dimanche à 18h30. Le coup d'envoi d'une série importante puisque les Mauves reçoivent ensuite le FC Porto jeudi, avant de se rendre à OHL puis de recevoir Westerlo en 8e de finale de Coupe de Belgique.