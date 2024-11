Les révélations...un peu gênantes sur cet ancien d'Anderlecht : "Après cinq sprints, il était à bout de souffle"

Nous étions présents lors de la présentation du livre 'Dans les coulisses du Sporting d'Anderlecht', d'Hubert Lemaire, qui a été pendant 22 ans préparateur physique au sein du club bruxellois. Le légendaire confident de nombreux champions a également pris un moment pour partager quelques anecdotes

À Anderlecht, un grand travail est en cours pour améliorer l'image du club, cela commence dès le centre de formation. Hubert Lemaire, un nom profondément enraciné dans le développement des jeunes talents, a eu une influence particulière. Une de ses contributions les plus remarquables a été de s'attaquer aux jurons sur le terrain.

"Quand j'ai commencé avec les jeunes, j'entendais beaucoup de garçons francophones dire souvent 'putain' quand quelque chose échouait. Les néerlandophones reprenaient rapidement cela, mais cela ne convenait pas à Anderlecht", explique Lemaire. Il a suggéré aux joueurs d'utiliser des mots comme 'purée' ou 'punaise' à la place.

Cependant, Lemaire a fait bien plus que promouvoir une ambiance positive. Il a aidé de nombreux joueurs d'Anderlecht à se développer et à jouer plus tard en équipe première, comme Kompany, Lukaku, Tielemans et Doku. Même lorsque les joueurs étaient temporairement exclus de la sélection première, Lemaire les recevait et les encadrait.

Hubert Lemaire se livre sur sa riche expérience à Anderlecht

Il se souvient comment il emmenait Adrien Trebel et Anthony Vanden Borre, qui devaient subir de lourds entraînements physiques. Des sprints en montée sur 30 mètres. "Après cinq sprints, ces gars étaient épuisés, mais je continuais à les encourager", dit-il.

Lemaire allait souvent courir avec Jan Verlinden ou David Steegen. Rien n'était trop fou. Parfois, ils se jetaient dans une rivière qu'ils rencontraient. L'image de Lemaire grimpant aux arbres pour récupérer des ballons est légendaire. "Si un ballon était coincé dans un arbre, j'y montais pour le récupérer. Je ne pouvais quand même pas laisser Tielemans ou Praet grimper", rit-il. "Imaginez s'ils se blessaient."

Lemaire était non seulement une figure appréciée des jeunes joueurs, mais aussi de l'équipe première. Vincent Kompany, qui est devenu par la suite entraîneur à Anderlecht, trouvait souvent du temps pour des conversations avec Lemaire, évoquant des souvenirs du passé, souvent autour d'une bière.

Cependant, sa relation de travail avec John van den Brom était problématique, surtout lorsque Lemaire préparait des sessions d'échauffement intensives souvent interrompues par le Néerlandais. "Heureusement, j'avais une très bonne connexion avec des gars comme Guillaume Gillet et Olivier Deschacht à ce moment-là", déclare Lemaire.