Blessé, Romelu Lukaku ? Antonio Conte remet les choses au clair

Antonio Conte s'est présenté face à la presse ce vendredi. Il a notamment abordé le cas Romelu Lukaku.

Comme tant d'autres, le nom de Romelu Lukaku a beaucoup fait parler durant cette trêve. Revenu dans le groupe pour la première fois depuis son Euro délicat, Big Rom a quitté le rassemblement après le premier match contre l'Italie.

Domenico Tedesco l'a présenté comme blessé au genou. Certaines sources évoquaient que contrairement à ce qui était affirmé officiellement, Lukaku avait un accord avec le sélectionneur pour ne joueur qu'un seul match.

Ce qui est certain, c'est que l'attaquant belge est revenu à Naples sans aucun problème. Antonio Conte l'a confirmé en conférence de presse, déclarant que son joueur avait pris part à l'entraînement tout à fait normalement.

Ngonge assez en vue

Conte a également été interrogé sur Cyril Ngonge. Son autre Diable Rouge (appelé lors du rassemblement d'octobre) n'a débuté qu'un match de Serie A cette saison mais montre des belles choses lorsqu'il est appelé à monter au jeu.

"Les joueurs savent que je ne regarde pas le nom quand je fais des choix, c’est à eux de me démontrer en entraînement ou en match, à me mettre en difficulté. Cyril est un joueur qui a progressé par rapport à cet été et qui progresse encore. Tant mieux, car nous avons besoin d’une concurrence saine" le félicite son entraîneur. Avec la concurrence de garçons comme David Neres, Matteo Politano ou encore Giacomo Raspadori, il s'agit de profiter de chaque occasion.