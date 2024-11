Léandre Kuavita et le Standard veulent tourner la page après la débâcle subie à Gand : "Les prochains matchs vont définir la suite de notre saison"

Titulaire surprise en début de saison, Léandre Kuavita a depuis perdu sa place au sein du onze de base du Standard. Le jeune milieu de terrain, qui a évoqué la réception du Cercle de Bruges, sait cependant que de nouvelles occasions se présenteront probablement dans un avenir proche.

Lourdement battu à La Gantoise avant la trêve internationale, le Standard doit profiter de son retour à Sclessin pour prendre trois points contre un concurrent direct, le Cercle de Bruges. En conférence de presse, ce vendredi, Léandre Kuavita évoquait une semaine d'entraînement durant laquelle les Rouches ont essayé de retrouver la solidité défensive qui était la leur en début de saison.

Forcément, il y a un petit peu plus de pression après une grosse défaite. On veut montrer au public qu'on a compris et qu'on veut faire mieux les choses"

"On doit essayer d’oublier cette défaite et repartir sur des bonnes bases. Beaucoup de joueurs sont partis avec leur équipe nationale, mais on a su bien s’entraîner. On est bien préparé pour ce match, on va faire le maximum pour prendre les trois points. Forcément, il y a un petit peu plus de pression après une grosse défaite, mais c’est le football. On doit essayer de passer au-dessus de ça, on perdra encore des matchs, même si le score était lourd. Ça ne change rien d’affronter le Cercle maintenant ou plus tard, chaque adversaire a ses qualités et ses défauts. Le Cercle n’est pas bien placé, mais c’est une belle équipe avec ses atouts."

Le Standard, comme plusieurs autres équipes de Pro League, arrive dans une période cruciale (lire ici). Le calendrier a offert six dernières journées de phase classique très compliquées au Matricule 16, qui devra se mettre à l'abri avant l'entame de la 24e journée.

"Les prochains matchs vont un petit peu définir la suite de notre saison. C’est à nous de prendre le maximum de points, d’être concentrés et de faire le moins d’erreurs possible. A domicile, on a une force en plus, c’est à nous de profiter de ça. A nous de montrer au public qu’on a compris, qu’on veut mieux faire les choses."

© photonews

Léandre Kuavita est satisfait de son début de saison avec le Standard

A titre personnel, et de manière assez surprenante, Léandre Kuavita a commencé la saison dans la peau d'un titulaire, avant de voir son temps de jeu grandement diminuer depuis quelques semaines. Un phénomène qui peut s'expliquer par la montée en puissance de Sotiris Alexandropoulos, titularisé en Coupe de Belgique et lors des deux derniers matchs de championnat.

"Je pense que ma première partie de saison est bonne, car je ne m’attendais pas à jouer autant. J’ai commencé la plupart des matchs, j’ai moins joué ensuite mais j’ai continué à travailler. J’essaye d’apprendre beaucoup de mes coéquipiers, d’avoir une connexion avec eux, de créer des liens même si je ne joue que quelques minutes. Contre STVV, Sotiris a été un plus pour l’équipe. A La Gantoise, la contre-performance était globale. De manière générale, avoir plus de liant au milieu de terrain nous aiderait probablement à créer davantage d'occasions."

"Est-ce qu’il reste une place pour moi depuis l'arrivée de Sotiris dans l’équipe ? Chacun essaie de se faire sa place, mais on essaye d’évoluer en se poussant les uns les autres vers le haut. Je peux encore travailler l’aspect technique. Avoir moins de pertes de balle, moins de déchet dans mon jeu en possession. J’ai beaucoup de coffre, je fais les efforts, mais je dois encore murir avec le ballon. Apprendre à prendre la bonne décision" a conclu un Léandre Kuavita aussi lucide que souriant.