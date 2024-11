Bataille à tous les étages : voilà pourquoi les clubs de Pro League arrivent dans la période la plus difficile et importante de la saison

La période charnière de la saison est arrivée, en Pro League. Désormais, les équipes de notre championnat vont enchainer les rencontres contre les concurrents directs, et seules les plus solides s'en sortiront.

Après une nouvelle trêve internationale, la troisième en trois mois, la Jupiler Pro League reprendra ses droits, ce week-end. Arrive une période charnière dans la phase classique de notre compétition, que les équipes ne devront pas louper.

Depuis le début de saison, ces rassemblements internationaux mensuels laissent l'opportunité aux équipes en méforme, sur une mauvaise série, de remettre les choses à plat, de réaliser quelques adaptations pendant la pause, et donc de reconstruire quelque chose de solide.

Plus de pause jusqu'au Nouvel An

Désormais, alors que nous passerons officiellement le cap de la moitié de la phase classique, ce week-end, les équipes doivent être prêtes, car une bonne partie des cartes seront déjà distribuées lorsque les clubs s'arrêteront à nouveau.

Après les rencontres prévues le 27 décembre entre Louvain et le Beerschot, Anderlecht et Dender, ainsi qu'entre Saint-Trond et le Cercle de Bruges, les joueurs de Pro League se verront octroyer une petite pause, avant de reprendre le chemin de la compétition le 11 janvier.

Durant cette période de pause, les différents entraîneurs n'auront pas réellement l'opportunité de réaliser de grandes adaptations. Le mercato battra son plein, 20 journées de phase classique auront déjà été disputées, les fêtes de fin d'année entrecouperont le tout et il s'agira alors, pour beaucoup, de peaufiner l'équipe en vue des Play-Offs 1, des Play-Offs 2 ou des play-downs.

Le tournant de la phase classique, ça pourrait être maintenant

Une bonne partie du championnat pourrait donc se jouer maintenant, du week-end prochain jusqu'à fin décembre. Six journées de compétition seront au programme, sans oublier les 1/8es de finale de Coupe de Belgique prévus début décembre. Une période où les équipes vont enchainer, semaine après semaine, sans parler de ceux qui voient aussi leur calendrier chargé par les compétitions européennes.

Une période difficile, lors de laquelle il fait plus froid, où les organismes mettent plus de temps à se mettre à température, sont plus fragiles et sont, aussi, déjà usés, puisque la totalité des titulaires a déjà disputé entre 15 et 25 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. C'est généralement dans ce genre de périodes que les équipes moins solides s'effondrent.

Dans le haut de tableau comme dans le bas, sans parler de la bataille pour le top 6, des confrontations auront lieu chaque semaine entre deux concurrents directs. De véritables matchs à six points dans une période qui pourrait clairement s'apparenter au point de bascule de la saison.

Anderlecht doit suivre le groupe de tête, l'Union doit s'accrocher au top 6, le Standard et Charleroi à leur maintien

Bruges, l'Antwerp, Anderlecht et La Gantoise devront faire en sorte d'au moins maintenir l'écart avec le Racing Genk, tandis que l'Union, revenue à deux longueurs du top 6, devra l'intégrer. Le Standard, quant à lui, devra absolument accrocher suffisamment de points durant cette période (contre le Cercle, à Charleroi, à Genk en Coupe, contre Louvain et au Beerschot), ainsi qu'en début 2025, parce que le calendrier de fin de saison des Rouches s'annonce démentiel : à Westerlo, contre Genk, au Club de Bruges, contre Anderlecht, à l'Union et contre l'Antwerp comme six dernières journées : loin d'être un cadeau.

Les joueurs d'Ivan Leko feraient donc mieux de se mettre à l'abri avant le début de la 24e journée et cette série de gros matchs. Mais, comme mentionné ci-dessus, il n'y a que les équipes les plus solides qui survivront à cette période difficile de fin d'année civile, et il n'est pas dit, avec ce qu'il a montré dernièrement, que le Standard soit capable de le faire.

Même son de cloche pour le Sporting Charleroi, qui n'est pas beaucoup plus verni dans son calendrier de fin de saison avec Anderlecht, Westerlo, Genk, Malines et le Club de Bruges au programme. Les Zèbres, qui se préparent à aller à Genk, recevoir le Standard et aller à l'Antwerp dans les trois prochaines semaines, devront surtout viser le début d'année 2025 et les rencontres contre les concurrents directs pour se mettre à l'abri. Quoi qu'il en soit, pour toutes les équipes, la première période charnière du championnat est arrivée.