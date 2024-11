L'Antwerp reprend bien mal après la trêve : "On dormait !"

L'Antwerp est revenu de la trêve les pieds lourds. Le Great Old a été mené par le promu Dender, et n'est pas parvenu à complètement inverser la tendance.

La Jupiler Pro League a repris ses droits ce vendredi, et l'Antwerp recevait Dender. Un match que le Great Old a cependant presque complètement raté, concédant le partage à la maison face au promu (1-1). Karol Fila a pris les Anversois à froid, ouvrant le score au Bosuil après 3 minutes.

"Nous dormions durant les premières minutes de jeu, alors que le coach avait dit de se méfier sur les phases arrêtées car ils ont des joueurs de grande taille", pestait Tjaronn Chery au micro de Het Laatste Nieuws après la rencontre.

"Si vous encaissez si rapidement, vous savez bien qu'ils vont se regrouper derrière et attendre le contre. Mais nous n'étions pas bons en première mi-temps. Le ballon ne circulait pas bien", concède Chery. "Nous avons manqué de patience".

Cette saison, l'Antwerp est plus joueur qu'à l'accoutumée, mais cela peut leur jouer des tours. "Il faut apprendre de ça, car les adversaires viendront souvent jouer comme ça chez nous, on le sait", estime le médian surinamais. "En seconde période, nous avons eu plus de contrôle sur le jeu".

Le retour de Denis Odoi de blessure a également fait du bien au Great Old. "L'agressivité de Denis nous a manqué ces derniers temps. Malheureusement, nous n'avons pas pu marquer le 2-1, même si nous le méritions", conclut Tjaronn Chery.