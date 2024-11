🎥 Benoît Nyssen double passeur décisif, Jelle Vossen s'offre un triplé : Seraing s'incline lourdement face à Zulte Waregem

Seraing n'a rien pu faire face Ă Zulte Waregem. Les hommes de Mbaye Leye s'inclinent sur le score de 5-1.

Cette large victoire permet au club de Jelle Vossen de s'emparer de la tête de la Challenger Pro League. Les joueurs de Sven Vandenbroeck sont suivis par La Louvière, qui a 26 points également. Le RWDM est, quant à lui, 3e avec 23 unités.

Le premier but a été inscrit par Pape Demba Diop à la 42e minute de jeu, suite à un superbe centre de l'ancien joueur du RFC Liège, Benoît Nyssen. Quelques instants plus tard, Joseph Opoku s'avance parfaitement jusqu'à donner le ballon à Jelle Vossen dans la surface de réparation, qui termine parfaitement.

Dès la reprise de la seconde période, c'est la catastrophe pour Seraing. L'équipe liégeoise encaisse dès l'entame. Jelle Vossen inscrit son deuxième de la soirée sur une seconde passe décisive de Benoît Nyssen.

Vossen pour le triplé

Et comme si ça ne suffisait pas, le meilleur buteur de la Challenger Pro League inscrit son troisième but de la soirée sur penalty avec une superbe panenka. Six minutes plus tard, ce sera déjà 5-0 via Jeppe Erenbjerg.

Seraing va tout de même réussir à réduire l'écart grâce à un penalty transformé par Mathieu Cachbach. Avec cette défaite, Seraing est dernier au classement, à égalité de points avec les jeunes d'Anderlecht, Francs Borains, et les espoirs de Genk (10 unités).