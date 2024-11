📷 Le superbe tifo du LOSC en hommage à Eden Hazard et à d'autres légendes du club

Ce dimanche, le LOSC affrontait Rennes au Stade Pierre-Mauroy. Avant la rencontre, les supporters des Dogues ont dévoilé un superbe tifo pour les 80 ans du club.

Sur celui-ci, on peut apercevoir la légende lilloise Eden Hazard. Rio Mavuba, Lucas Chevalier et Jonathan David figurent également sur l'animation. Ce jour est également particulier pour l'ancien Diable Rouge, car il y a 17 ans, le néo-retraité faisait ses débuts avec le club français.

Les Lillois se sont finalement imposés sur le score de 1-0 grâce à un but d'Edon Zhegrova. Ni Thomas Meunier ni Matias Fernandez-Pardo n'ont débuté la rencontre. L'ancien joueur de La Gantoise est tout de même entré en jeu en cours de match.



En Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio occupent la 4e place, à un point de l’OM (3e) et à quatre longueurs de Monaco (2e). Paris, de son côté, compte dix points d’avance.

