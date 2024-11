"Il n'y avait pas cette faim, on est là pour être là" : le constat désarmant d'honnêteté de Thomas Meunier sur les Diables Rouges

Thomas Meunier était absent lors des deux derniers rassemblements des Diables Rouges. Mais il compte continuer à jouer son rôle de leader au sein du groupe à l'avenir.

Pour les Diables Rouges, et plus encore pour Tedesco, l'Euro brouillon représente un véritable tournant. Depuis, l'ambiance dans et autour du groupe n'est plus la même. Interrogé par Le Soir, Thomas Meunier se montre très honnête sur ce qu'il a perçu de l'intérieur lors de ce rendez-vous manqué.

"Il n’y a pas eu cette ferveur, cette folie qu’on avait dans le passé où on débutait un match dans le vestiaire en se disant : 'Les gars, on gagne minimum 3-0'. Il n’y avait pas cette faim. On est là pour être là, content d’être là, mais il n’y a pas ce pas supplémentaire qu’il faut faire pour dire : ‘’Je suis content d’être là et je veux rester là" déclare-t-il.

"C’est ça la grosse différence. Je sais que tous les joueurs n’ont pas les mêmes qualités, mais il faut faire comprendre aux joueurs que l’équipe nationale, c’est quelque chose de sacré. Et même si un match n’est pas toujours de très bonne qualité, il faut un minimum d’envie, d’engagement, d’agressivité" poursuit-il.

Tedesco est-il encore l'homme de la situation ?

Difficile pour lui de désigner un seul responsable : "Tout le monde reste un peu sur sa faim. Je ne veux pas blâmer Domenico Tedesco, parce que pour moi, lorsqu’il a été nommé, il était vraiment l’homme de la situation. Mais quand je vois le nombre de joueurs blessés sur cette dernière sélection, il n’y a rien qui va dans son sens".

Le sélectionneur a des circonstances atténuantes, même si cela n'excuse pas tout : "Il n’a pas énormément de chance. Mais malgré tous les absents, sur papier, Israël est un adversaire contre qui on ne doit jamais perdre. À un moment donné, il y a aussi des joueurs sur le terrain qui doivent prendre leurs responsabilités. Ça manquait de créativité, d’intensité et d’envie".