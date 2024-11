Bourreau de Charleroi...en attendant sa prochaine victime : Genk n'a déboursé que 800 000 euros pour la bonne affaire de l'été

Genk avance dans la compétition comme un rouleau compresseur. Même sans avoir disputé son meilleur match de la saison, le Racing a collé un 3-0 à Charleroi. Le off-day du Parc Duden est déjà oublié. Jarne Steuckers continue d'impressionner sur la droite.

C'était une affaire à saisir. En raison d'une clause dans son contrat, Genk n'a eu que 800 000 euros à payer pour attirer Jarne Steuckers cet été. Il valait tout de même déjà quatre millions à l'époque. Aujourd'hui, sa valeur marchande est grimpée à sept.

Thorsten Fink savait ce qu'il faisait en insistant pour emmener Steuckers avec lui. L'Allemand a déjà pu profiter de son engagement, de ses infiltrations et de sa capacité à marquer à Saint-Trond.

Déjà habitué au jeu de Thorsten Fink

Mais il y a autre chose : en Belgique, peu de joueurs possèdent la précision du tir de Steuckers. Sans faire plus de bruit que cela, c'est devenu un aspect sous-estimé dans notre football. Comme Tjaronn Chery à l'Antwerp, il peut changer le cours d'un match avec une frappe.

Samedi, Bryan Heynen l'a lancé comme lui seul sait le faire, et la finition était au rendez-vous. Dribble et frappe près du poteau. Steuckers l'a déjà répété plusieurs fois. Dans chaque match où il a marqué (il s'agit déjà de son sixième but dans la compétition), Genk a gagné.

© photonews

Une part du mérite revient aussi à Thorsten Fink, qui accorde la liberté nécessaire à ses joueurs. Ainsi, Steuckers échange parfois son aile droite pour l'axe, en sachant que quelqu'un aura repris sa position.

Genk, une étape idéale

Pour Steuckers, Genk n'est pas une destination finale, mais une étape pour devenir plus complet. Travailler sur son pied droit pour surprendre encore plus l'adversaire. Actuellement, il rentre très souvent vers l'intérieur pour pouvoir tirer du pied gauche. Il faut dire que le résultat et les comparaisons d'usage avec Arjen Robben l'encouragent en ce sens.

Le garçon souhaite également donner plus d'assists (3 passes décisives à son actif pour l'instant). Avec Tolu Arokodare, il a toujours un point d'appui, et avec Sor, une solution de passe en profondeur. La relation technique est également excellente avec Konstantinos Karetsas. Un compartiment offensif qui n'a pas fini de faire trembler les adversaires de Genk.