Enzo Scifo à coeur ouvert : "Tout au long de ma carrière, c'est ce qu'il s'est passé"

Enzo Scifo est aujourd'hui responsable du développement des talents de la RAAL. Un poste qui convient mieux à sa manière d'être qu'un rôle d'entraîneur ?

Les apparitions médiatiques d'Enzo Scifo ne sont pas monnaie courante. Mais quand il s'exprime, ses prises de parole sont souvent très justes et pleines de sincérité. Il est ainsi revenu dans le podcast TOF Sport sur son parcours.

Le Belgo-italien en est fier : "Des regrets, je préfère dire que je n'en ai pas. Je crois que le simple fait d'avoir assumé mes décisions, mes choix, c'est ça qui a fait la beauté de mon parcours. Ce sont mes joies, et il y en a eu beaucoup, mais aussi mes déceptions. Et surtout ce que l'on fait dans ces cas-là. Sortir d'une situation difficile, c'est magnifique, ça te procure énormément. Tout au long de ma carrière, c'est ce qu'il s'est passé".

Trop gentil pour le monde du football professionnel ?

Il faut dire que le Louviérois a de qui tenir : "J'ai le souvenir que mes grands-parents et mes parents m'ont appris des valeurs de politesse et d'éducation. Ce sont des valeurs qui ont été mises en avant même si dans le monde du football, on a considéré qu'être trop gentil n'était pas toujours bien. Pour moi, c'est important d'inculquer le respect. J'ai également dû comprendre que pour arriver, je ne devais pas marcher sur les autres".

Scifo a tout de même vécu, comme tout le monde, des moments où il ne se sentait pas en accord vis-à-vis de sa situation : "On voudrait tellement que les choses se passent bien que dès qu'il y a un petit grain de sable on est déçu, on ne comprend pas. Mais j'ai ensuite compris que d'autres joueurs ou artistes avaient vécu la même chose. C'est difficile à accepter mais si je devais revenir en arrière, je serais plus serein par rapport à ça".

Une prise de recul salutaire, surtout à l'heure d'encadrer les jeunes talents louviérois. Un rôle au plus près du terrain, dans sa ville d'origine, qui lui permet aussi de travailler cet aspect humain qu'il a parfois eu du mal à retrouver dans certaines fonctions précédentes.