Pas de Daan Heymans face au Standard : Charleroi garde une dent contre l'arbitrage !

Le joueur qui a eu le pire sentiment après Genk-Charleroi était sans aucun doute Daan Heymans. Il manquera le match contre Standard en raison d'une cinquième carte jaune.

L’arbitrage belge a vécu un week-end compliqué, suscitant de nombreuses interrogations sur la gestion des rencontres dans plusieurs matchs.

Lors de la rencontre entre Genk et Charleroi, les entraîneurs Thorsten Fink et Rik De Mil ont écopé de cartons jaunes jugés superflus. Mais c’est Daan Heymans qui s’est montré le plus frustré. Le joueur, averti pour la cinquième fois cette saison dans des circonstances discutables, manquera le derby wallon face au Standard.

Charleroi sans Daan Heymans face au Standard

"Je suis certain d’être dans mon bon droit", a confié Daan Heymans à Het Laatste Nieuws. "J’ai simplement fait remarquer calmement et respectueusement que je pensais qu’il s’agissait d’une simulation. Et pour cela, j’ai reçu un avertissement. Pourtant, les arbitres disent vouloir une communication ouverte avec les joueurs…"

Cette volonté d’échanges entre arbitres, entraîneurs et joueurs avait justement été mise en avant la semaine précédente lors d’un événement visant à analyser et discuter de certaines décisions. Mais à peine un week-end plus tard, ces bonnes intentions semblent déjà oubliées. Les images montrent qu’Heymans, sans intention, entre légèrement en contact avec l’arbitre Van Driessche, qui reculait au même moment, provoquant un léger accrochage.

"Pour tout vous dire, je suis allé demander après le match pourquoi j’avais reçu ce carton jaune, en précisant que c’était mon cinquième. Sa réponse ? 'Je ne peux pas tenir compte du nombre de cartons jaunes des joueurs.' Certes, mais il doit au moins s’assurer que la sanction est justifiée."