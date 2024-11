Un quadruplé puis...un remplacement prématuré : Christos Tzolis revient sur sa drôle de soirée !

Christos Tzolis a marqué quatre buts pour le Club de Bruges contre Saint-Trond. Cependant, il a été remplacé par l'entraîneur Nicky Hayen après une heure de jeu.

Christos Tzolis n'a eu besoin que de 48 minutes pour marquer quatre buts contre STVV. Le Grec peut remercier son capitaine Hans Vanaken, qui lui a offert un penalty.

"C'est un match qui restera toujours dans ma mémoire", a déclaré Tzolis au Nieuwsblad. "Je n'ai jamais marqué quatre buts lors d'un match auparavant."

Il pense que son premier but était le plus beau de tous, "même si le quatrième n'était pas mal non plus", a-t-il ajouté. Il a surtout apprécié le geste de Vanaken, qui lui a laissé tirer le penalty.

Cependant, Tzolis a regretté de ne pas avoir pu marquer un cinquième ou peut-être même un sixième but lorsqu'il a été remplacé à l'heure de jeu. Mais l'essentiel ne résidait sans doute pas là-dedans...

"Dommage que je sois remplacé juste avant l'heure de jeu, car cela rapporte des points supplémentaires pour mon équipe Fantasy (un jeu de football virtuel, ndlr). Je m'étais désigné capitaine, car je savais que j'allais marquer", a plaisanté Tzolis à Het Laatste Nieuws.