Dreyer, Zanka et Dolberg auront un petit avantage contre Porto : Anderlecht veut assurer sa place dans le top 8 de l'Europa League

L'UEFA a annoncé les arbitres désignés pour les matchs européens de cette semaine. Pour Anderlecht, c'est une équipe presque entièrement danoise qui se rendra sur place.

Kasper Dolberg, Zanka et Anders Dreyer pourront discuter avec les arbitres dans leur langue maternelle, cette semaine. En effet, la presque totalité de l'équipe désignée par l'UEFA pour arbitrer la rencontre entre Anderlecht et Porto est danoise. De son côté, Morten Krogh a déjà arbitré la rencontre entre l'Union Saint-Gilloise et Liverpool de la saison dernière.

Arbitre principal : Morten Krogh

Arbitres assistants : D. Wollenberg Rasmussen et Steffen Bramsen

Quatrième arbitre : Mikkel Redder

VAR : Luca Pairetto (ITA)

Assistant VAR : Jonas Hansen

Malgré le match nul tardif concédé face à Riga, Anderlecht occupe toujours la cinquième place du classement, tandis que Porto est 22ème. Les Mauves ont donc toujours de bonnes chances de se qualifier directement pour les 1/8es de finale et éviter le match de barrage.

Pour cela, ils devront toutefois obtenir un résultat face aux Portugais, qui sortent de deux défaites. Ils ont notamment perdu lourdement 4-1 contre le Benfica. Porto compte déjà six points de retard sur le Sporting de Zeno Debast, en championnat, et l'avenir de l'entraîneur Vitor Bruno est en suspens.

Éliminé de la Coupe du Portugal dès les 1/16es de finale par Moreirense, le FC Porto a vu ses supporters attendre les joueurs à leur retour de ce déplacement. L'ambiance est loin d'être optimale au sein de la formation portugaise.