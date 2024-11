Incroyable : le gardien de but de Tottenham a affronté Manchester City avec une fracture de la cheville !

Tottenham a ridiculisé Manchester City le week-end dernier, et Guglielmo Vicario a tenu ses filets inviolés. Pourtant, il s'était occasionné... une fracture de la cheville.

Comment Vicario a-t-il terminé la rencontre contre Manchester City samedi ? On peut clairement se poser la question maintenant que le gardien de but de Tottenham a passé ses scanners et qu'il s'avère souffrir d'une fracture de la cheville.

En effet, en première période ce samedi, Guglielmo Vicario s'est blessé lors d'un contact et a dû être soigné, mais a finalement pu terminer la rencontre. Il a donc disputé plus d'une mi-temps... avec une fracture.

Dès le coup de sifflet final, Vicario, qui boîtait, est parti aux soins et le club craignait déjà une lourde blessure. C'est donc confirmé par un communiqué des Spurs. "Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario a été opéré aujourd’hui d’une fracture de la cheville droite", lit-on.

L'Italien, international et récemment titulaire contre la France en Ligue des Nations, manquera probablement de longues semaines, voire mois de compétition. En attendant son retour, Fraser Forster prendra sa place. Mais il n'est pas impossible que Tottenham recrute un portier cet hiver...