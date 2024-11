Olivier Renard et le Sporting d'Anderlecht suivent la piste d'un joueur... dont le dernier match officiel remonte à décembre 2023 !

Anderlecht n'est toujours pas convaincu par les qualités de Mads Kikkenborg et espère qu'il ne se passera rien avec Colin Coosemans. Pendant le mercato d'hiver, Olivier Renard pourrait peut-être saisir une opportunité pour offrir une nouvelle doublure à David Hubert.

Olivier Renard et Anderlecht surveillent un gardien de but pour le mercato hivernal. C'est un nom qui va vous surprendre, puisqu'il s'agit de Nawaf Al-Aqidi, le gardien de but saoudien de 24 ans d'Al-Nassr. C'est le club dans lequel évolue notamment Cristiano Ronaldo. Une recherche rapide nous apprend que son dernier match remonte... au 30 décembre 2023.

Ensuite, il a été suspendu disciplinairement. Et depuis lors, il n'a plus joué malgré la levée de sa suspension en juin dernier. En octobre, il a subi une blessure au dos, mais depuis, Al-Nassr a également recruté Bento, le gardien de l'équipe nationale brésilienne.

Nawaf Al-Aqidi était pourtant largement considéré comme un très bon gardien de la compétition saoudienne et ce dernier serait envieux de découvrir le football européen. Il pourrait être recruté à moindre coût, puisque son club ne devrait pas trop se mettre en travers de son chemin.

Anderlecht n'est pas seul sur la piste de Nawaf Al-Aqidi

Anderlecht cherche effectivement un gardien supplémentaire, car Kikkenborg - une autre recrue de Jesper Fredberg - ne fait pas grande impression. Le grand Danois a du mal à s'adapter au niveau, même à l'entraînement. Cependant, il est une personnalité appréciée dans le groupe.

Les Mauves examinent la possibilité de le vendre en janvier, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Olivier Renard donnera plus d'explications aux fans la semaine prochaine sur ses projets et sa stratégie pour le mercato lors du traditionnel Fan Council.

Anderlecht n'est pas le seul club à s'intéresser à Al-Aqidi. Le Cercle avait fait part d'un intérêt avant de définir une autre cible, tandis que des clubs portugais surveillent le dossier. Reste à voir si Olivier Renard compte accélérer le mouvement.