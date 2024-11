Et si Anderlecht pouvait rêver en grand dans cette Europa League ? "Ce genre de match prouve à quel point on peut être bons"

Le RSC Anderlecht a probablement affronté ce jeudi son adversaire le plus dangereux. Le FC Porto est une équipe, sur papier, de niveau Champions League ; les Mauves ont prouvé qu'ils pouvaient être ambitieux.

Le Sporting d'Anderlecht commence à sérieusement monter en puissance cette saison et si en Europe, il reste sur deux partages consécutifs, le top 24 est quasi-acquis avec 11 points. Le FC Porto était certainement le plus gros test, sur papier, pour les hommes de David Hubert.

"Nous étions persuadés avant le match que nous pouvions l'emporter", clame pourtant Jan-Carlo Simic en interview d'après-match.

"Mais nous avons affronté une grande équipe, avec énormément de qualités individuelles. Nous pouvons être heureux de ce point", reconnaît ensuite le Serbe. Ce point risque de voir le RSCA perdre quelques places au classement, mais le top 8 doit rester un objectif crédible.

"On ne sait pas trop où on va mais on est sur la bonne voie. Notre équipe est très jeune, avec des joueurs de 2002, 2003... Mais nous continuons à grandir ensemble. Ce genre de rencontre, avec le public derrière nous, ne peut que nous aider", assure Simic.

"Est-ce que le top 8 est notre objectif ? Je crois en tout cas que nous pouvons y être. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, tant pis, on se remettra au travail", conclut le défenseur anderlechtois. "Je crois que ce match face à une telle équipe montre en tout cas à quel point nous pouvons être bons".