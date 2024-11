De l'intensité, mais pas seulement : les clés de Rik De Mil pour battre le Standard

Jour J-1 avant le choc wallon. Rik De Mil s'est présenté face à la presse déterminé avant la rencontre face au Standard.

Comme on se retrouve : à peine plus d'un mois après la victoire 2-1 du Standard à Sclessin, Charleroi accueille les Rouches pour la revanche au Mambourg. Peu après Ivan Leko, c'est Rik De Mil qui s'est présenté en conférence de presse.

L'entraîneur des Zèbres veut voir de la maturité chez ses hommes : "L'intensité sera importante, mais on doit rester concentré, intelligent et garder la tête froide. Il ne faudra pas se laisser envahir par les émotions. Nous voulons faire quelque chose d'extra pour nos supporters" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

La suspension de Daan Heymans, une lourde perte

L'équipe aura en tout cas faim : elle n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matchs et reste sur une défaite 3-0 face à Genk. Les Carolos ont pourtant proposé de bonnes choses chez le leader de la compétition, mais ont, comme souvent, manqué d'efficacité.

"On est frustré de samedi dernier. C'est le foot que je veux créer pour mon équipe mais dans deux mois, on oubliera le contenu de la rencontre dans le Limbourg et on regardera les points que l'on a. Malgré tout ça, je reste convaincu que c'est le chemin que l'on doit continuer à prendre" explique De Mil.

Mais rectifier le tir ne sera pas simple : parce que le Standard présente un bloc solide, mais aussi parce que l'entraîneur des Zèbres ne pourra pas aligner Daan Heymans, suspendu. Le meilleur buteur de l'équipe assume carrément 50% de la production offensive, avec 7 des 14 buts inscrits à son actif. "C'est dommage qu'il ne soit pas là mais c'est à quelqu'un d'autre de se montrer. Tout le monde doit être prêt" conclut De Mil. Ce "quelqu'un d'autre" pourrait être Isaac Mbenza, à moins qu'Alexis Flips ne retrouve une place de titulaire.