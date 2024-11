🎥 "C'est un héros" : un ancien joueur et entraîneur de Pro League sauve 16 enfants dans un bus en panne sur un passage à niveau

Une fois sa carrière de joueur terminée au Beerschot en 1994, Jerko Tipuric (qui a désormais également la nationalité belge) a continué à entraîner dans notre pays.

L'homme de 64 ans a ainsi dirigé le Cercle de Bruges, Roulers et l'Antwerp. En 2014, il est revenu chez les Groen en Zwart comme adjoint d'Arnar Vidarsson puis de Dennis van Wijk.

Depuis, il est devenu chauffeur de bus. Hier matin, son bus De Lijn est tombé en panne pile sur un passage à niveau, à Veldegem.Tipuric a tout de suite compris l'urgence de la situation et a fait sortir tout le monde, le bus transportait pas mal d'étudiants qui se rendaient à l'école.

Ouch... train versus bus



Fortunately, the driver had brought his passengers (incl schoolchildren) to safety after their bus got stuck at an unguarded railway crossing in Veldegem bij Zedelgem / Belgium this morning. One train passenger was slightly injured due to the impact. pic.twitter.com/wyZ28rvZuQ