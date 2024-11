Malgré ses soucis de santé, Roger Vanden Stock suit toujours Anderlecht : "Il ne comprend pas les supporters"

Dans une villa à Dilbeek, à quelques kilomètres du Parc Astrid, réside Roger Vanden Stock, ancien président du RSC Anderlecht. "Roger se sent désormais à l'aise uniquement en présence d'amis qui connaissent sa situation" raconte son épouse Kiki.

Alors que Roger Vanden Stock est physiquement encore relativement en bonne santé, il éprouve des difficultés à parler. "Il a des stents et a été opéré au dos il y a quelques années", explique sa femme Kiki dans La Dernière Heure. "Mais sa voix, c'est une autre histoire. Autrefois, il aimait parler, mais maintenant cela lui coûte beaucoup d'énergie".

"Même en compagnie d'amis, il se retire parfois pour se reposer. Selon les médecins, il aurait probablement eu une petite hémorragie cérébrale. Il est suivi par un professeur, mais il refuse l'orthophonie. 'Je sais comment parler,' dit-il toujours" raconte son épouse.

Il suit toujours Anderlecht mais ne vibre plus comme avant

Vanden Stock est par la force des choses moins actif que par le passé : "Il regarde la télévision douze heures par jour. Du football, des fléchettes, du curling, du tennis. Parfois, il regarde Anderlecht, mais s'ils jouent mal, il éteint la télévision. Et s'ils gagnent, il ne le célèbre pas de manière extravagante. Il n'en faisait pas plus lorsque qu'il était président. Ce n'était tout simplement pas dans sa nature. Pourtant, il est peiné que le club ne participe presque plus à l'Europa League ces dernières années".

Roger se souvient vivement des jours de gloire d'Anderlecht. "Autrefois, nous étions au moins troisièmes du championnat chaque saison. L'idée que les supporters restent relativement calmes aujourd'hui face à de moins bons résultats, il ne la comprend pas" explique Kiki. "À notre époque, c'était impensable. Il reste impliqué, mais il est clair que sa passion pour le club n'est plus prédominante".

Heureusement, l'ancien président du Sporting a encore de quoi s'occuper : "Il s'améliore au golf. C'est sa manière de rester occupé. La vie a changé, mais il apprécie les petites choses. Que ce soit une partie de bridge ou une balade en montagne, il retrouve son équilibre".