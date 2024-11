Un "problème" Dendoncker à Anderlecht ? Le retour du "ket" de Neerpede ne se passe pas comme prévu

La machine Anderlecht tourne à plein régime pour le moment, c'est indéniable. Mais celui qui devait en être le moteur tousse un peu : Leander Dendoncker est loin de son meilleur niveau.

Avant la trêve, on avait souligné les difficultés de Leander Dendoncker (lire ici), qui avait disputé son plus mauvais match depuis son retour lors du déplacement catastrophique au Club de Bruges. Mais le Diable Rouge avait alors des circonstances atténuantes : il était forcé de dépanner en défense centrale et le RSC Anderlecht ne tournait pas.

Désormais, Dendoncker a retrouvé son meilleur poste, là où on l'attendait au tournant. Le match de jeudi face au FC Porto était aussi le type de rendez-vous pour lequel l'ancien de Wolverhampton était revenu au Lotto Park : son expérience, sa puissance, son calme devaient parler en Europe et aider ses équipiers.

Quand verra-t-on le meilleur Dendoncker ?

Résultat : contre Porto, il a paru très timide, voire absent par moments - comme sur ce second but portugais lors duquel Fabio Vieira se balade de manière incompréhensible dans l'entrejeu anderlechtois. Mats Rits, à ses côtés, monte en puissance et a disputé son meilleur match depuis qu'il est à Anderlecht.

Bien sûr, difficile, voire impossible d'envisager que David Hubert mette Leander Dendoncker sur le banc - mais le double pivot Rits-Dendoncker n'a d'intérêt que si le Diable Rouge joue son rôle, surtout s'il implique de se priver de la créativité de Leoni ou Veschaeren.

Les supporters, de leur côté, semblent aussi se poser des questions sur le meilleur niveau à venir de celui qui arrivait entouré d'énormes attentes. Leander Dendoncker lui-même semble un peu mal à l'aise, très discret sur et en-dehors des terrains ; il lui faudra monter en puissance, car la saison sera encore longue.