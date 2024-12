Genk favorisé par l'arbitrage ? "Je suis convaincu qu'il s'agit d'une main, mais..."

Genk a arraché le point du nul face à STVV ce dimanche (2-2). Les Limbourgeois ont-ils bénéficié d'un coup de pouce de l'arbitrage ?

Genk a eu très chaud ce dimanche lors du derby limbourgeois face à STVV. Les Genkois ont falli être battus, mais ont finalement égalisé en toute fin de rencontre.

Jonathan Lardot, responsable du département de l'arbitrage professionnel, s'est exprimé au sujet de cette égalisation. Selon lui, Bangoura a probablement touché le ballon de la main, mais cette infraction n’a pas pu être formellement établie.

"Mon instinct me dit qu’il y a eu une main. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une main, mais comme nous l’avons souvent répété, pour que le VAR puisse intervenir, il faut des preuves irréfutables", a commencé Lardot dans l'émission Under Review. "Dans ce cas, nous pouvons avoir des doutes, mais nous manquons d’éléments tangibles pour le confirmer."

Il a ajouté que, sans preuve indiscutable, la décision initiale prise sur le terrain devait être maintenue. "Faute de certitudes absolues, il est impossible de modifier la décision de l’arbitre", a-t-il précisé.

Interrogé sur la possibilité d’établir la faute de main avec plus de temps et d’analyses, Lardot a conclu : "Si nous disposons de preuves incontestables, il est évident que le but devrait être annulé. Cependant, une décision ne peut reposer sur une simple intuition ; elle nécessite une certitude totale."