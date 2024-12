Notre impitoyable Pro League a encore frappé : un nouvel entraîneur prend la porte

Notre championnat en est à son cinquième entraîneur licencié. C'est Miron Muslic qui paie le mauvais début de saison du Cercle.

Miron Muslic apparaissait de plus en plus isolé au Cercle de Bruges. Au-delà de commentaires suggérant que la direction lui avait imposé certains choix, notamment en Europa League, les résultats devenaient de plus en plus problématiques.

Ce weekend, l'équipe a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, avec une défaite 3-2 sur le terrain du Beerschot après avoir pourtant mené 0-2. Les bons résultats en Europe ne pèsent que peu à côté de l'avant-dernière place au classement en championnat.

Une situation devenue intenable

La direction a donc annoncé le licenciement de Muslic : "Le Cercle tient à remercier expressément Miron pour ses efforts, son éthique de travail et sa passion et lui souhaite le meilleur dans son avenir" peut-on lire dans le communiqué.

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, c'est l'adjoint Jimmy De Wulf assurera l'intérim.

Miron Muslic était lui-même devenu T1 des Groen en Zwart au départ de Dominik Thalhammer il y a deux ans. Sous ses ordres, le Cercle a atteint les Playoffs 1 la saison dernière et a retrouvé la Coupe d'Europe.