Triple vainqueur de la Coupe de Belgique, Ivan Leko veut offrir son expérience à ses Rouches : "On gagnera ce match 2 fois sur 10... mais pourquoi pas demain ?"

Ivan Leko le sait : son Standard est le clair outsider de ce 1/8e de finale de Croky Cup, à Genk. Cependant, l'entraîneur des Rouches refuse de ne pas y croire et espère pouvoir s'appuyer sur son expérience en Coupe pour guider ses Rouches vers la qualification.

Encore déçu de son partage concédé dans les ultimes instants à Charleroi, le Standard prendra la direction de Genk, ce mercredi soir, dans le cadre des 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. Ivan Leko, qui a eu la mauvaise surprise d'apprendre après la presse la blessure d'Arnaud Bodart (lire ici), a préfacé cette rencontre importante, dans une compétition qui lui a souvent bien réussi.

La finale de la Coupe est le plus beau match de la saison"

"La Coupe de Belgique, c'est le top. La finale de la Coupe est le plus beau match de la saison, en Belgique. Il faut jouer six ou sept matchs pour y arriver et espérer se qualifier pour l'Europe, c'est évidemment plus court. On sait que Genk sera le grand favori, à domicile, mais tout peut toujours se passer en Coupe. C'était le tirage le plus difficile, mais chaque équipe a ses qualités. Est-ce qu'on les affronte au bon moment ? On l'espère, mais on sait que ça dépendra aussi beaucoup de nous, de la qualité et de l'intensité qu'on mettra."

"Personnellement, j'ai toujours eu de la chance dans cette compétition. Je l'ai gagnée deux fois comme joueur (FC Bruges en 2007, Lokeren en 2012), une fois comme entraîneur (Antwerp en 2020), et j'ai perdu deux finales. (NDLR : il a aussi remporté la Coupe de Croatie, comme joueur en 1999-2000 et comme entraîneur en 2022-2023, avec le Hajduk Split). Mon expérience peut aider, j'en avais déjà parlé aux joueurs avant le premier tour, je le refais encore cette semaine et on discutera encore avant le match."

La qualification n'est pas une obligation pour le Standard... mais elle donnerait un sacré coup de boost

Clair outsider, Ivan Leko veut y croire. En Coupe, le moindre but peut rabattre toutes les cartes, son Standard est la seule équipe à avoir accroché Genk à la Cegeka Arena et les Limbourgeois viennent de vivre deux rencontres plus délicates avec une victoire arrachée dans le dernier quart d'heure contre Charleroi et un partage acquis in-extrémis à Saint-Trond, sur une phase litigieuse qui n'a pas fini de faire parler (lire ici).

"La qualification n'est pas un must. Disons que sur dix confrontations, il y aura cinq victoires pour Genk, trois partages et deux victoires pour le Standard. Mais pourquoi demain ne serait pas notre moment ? Quand on est à 100% ou à 120%, c'est très difficile de jouer contre nous, mais chaque match a sa propre histoire. On a déjà montré que sans grand C.V. et sans grand salaire, on pouvait faire quelque chose en Belgique."