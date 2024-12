Après plus de 100 matchs pour Charleroi, il ouvre la porte à un retour : "Mehdi Bayat peut m'appeller quand il veut"

La situation de Charleroi fait mal à ses anciens joueurs. Lui aussi dans une situation délicate à Deinze, Gaëtan Hendrickx suit encore le Sporting.

Arrivé gratuitement à Charleroi en provenance de Genk en 2016, Gaëtan Hendrickx a disputé 101 matchs pour les Zèbres jusqu'en 2021. Les difficultés actuelles des Zèbres le peinent.

"C’est dur, hein ? Mais je ne vais pas être original : il leur manque un buteur. J’ai joué avec Victor Osimhen et Kaveh Rezaei et je peux vous assurer qu’avoir un mec pareil qui met des buts, ça change tout" analyse-t-il pour la RTBF.

Un appel du pied à Mehdi Bayat ?

Selon lui, il ne faut pas décrire la situation comme plus sombre qu'elle ne l'est : "Avec les années, les supporters carolos sont plus exigeants et deviennent nerveux. Alors qu’en fait, le Sporting est géré de manière exemplaire. Ses supporters peuvent être sûrs d’une chose : ce club ne disparaîtra pas".

Des mots loin d'être anodins pour un joueur de Deinze, qui est au bord de la faillite. Cela fait maintenant deux semaines que Gaëtan Hendrickx ne s'entraîne plus avec le groupe mais garde la forme en salle, au cas où un club le contacterait.

"Au final, cette faillite est une opportunité pour chaque joueur. On a le profil idéal : tous les clubs cherchent des joueurs gratuits car ils ne doivent rien payer en transfert. Perso, je ne m’inquiète pas trop car je sors des deux meilleures saisons de ma carrière" avoue-t-il.

Et si Mehdi Bayat lui passe un coup de fil ? "Je suis libre, il m'appelle quand il veut" rigole Hendrickx. "J’aimerais bien retrouver la D1A… mais pas à n’importe quelles conditions. J’ai bientôt 30 ans et je vais dire les choses platement : entre un défi sportif en D1A et un contrat deux fois meilleur en D1B, où je jouerai chaque semaine pour gagner, je prends la deuxième option".