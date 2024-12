De sacrés casse-têtes en perspective : tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort des Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026 se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C'est un record, 48 équipes se qualifieront pour cette édition. Parmi elles (à nouveau un record), 16 pays européens.

Vendredi prochain, à l'occasion du tirage au soir à Zurich, les Diables seront versés dans l'un des douze groupes de qualification. Le vainqueur du groupe se qualifiera directement pour la Coupe du Monde. Jusqu'ici, tout va bien.

Les quatre places restantes seront ensuite attribuées en mars 2026 lors d'un match de barrage à 16 équipes impliquant les 12 deuxièmes de la phase de groupes et les quatre vainqueurs de groupe les mieux classés de la Ligue des Nations qui ne se sont ni qualifiés directement pour la Coupe du Monde de la FIFA en tant que vainqueurs de groupe ni déjà qualifiés pour les barrages en tant que deuxièmes de groupe.

