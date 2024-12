Pas de VAR en Coupe de Belgique : Sébastien Pocognoli tout sauf tendre avec le système d'arbitrage !

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée ce mercredi soir en Coupe de Belgique face à La Gantoise. La rencontre a été entachée de plusieurs controverses par rapport à des décisions arbitrales.

Alors que le score était de 1-1 et que les équipes venaient de revenir des vestiaires pour débucher la seconde mi-temps, Mohamed Fuseini s'est retrouvé face à Daniel Schmidt. Alors que l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise semblait être hors-jeu, il a continué son action et a marqué le but du 2-1.

Les défenseurs de La Gantoise étaient furieux, réclamant un hors-jeu. Cependant, puisque le VAR n'est pas disponible en Coupe de Belgique, le but a été accordé.

L'arbitrage a de nouveau été pointé du doigt lorsqu'une main de Christian Burgess n'a pas été sifflée en fin de match. Le VAR est donc au centre des discussions et Sébastien Pocognoli, le coach de l'Union Saint-Gilloise, a été questionné à ce sujet en conférence de presse.

Sébastien Pocognoli très critique envers l'arbitrage

"Pas de VAR en Coupe, est-ce concevable ? Je ne sais pas quelle est la raison, est-elle financière ?", a tenté de répondre Pocognoli. "Sans le VAR, il faut une très grande qualité (de l'arbitrage). Dans le cas d'une assistance hebdomadaire, les arbitres s'habituent. C'est comme quand tu conduis une voiture automatique et que tu dois te remettre soudainement à la manuelle."

"Quand Fuseini a marqué, je n'ai même pas célébré par habitude. J'avais presque oublié qu'il n'y avait pas de VAR. Je ne sais pas dire s'il y a hors-jeu ou faute de main. Je pense que le VAR a diminué l'émotion dans le football. Je suis plus pour l'éducation des arbitres dans des circonstances réelles. Avec l'informatique, on est dans une société où on est un peu ajustés de tous les côtés."

"Je ne pense qu'on fera marche arrière, du moins pas tout de suite. (Si le VAR disparait) il faudra redonner les moyens aux arbitres pour les former. Mais je pense qu'on est parti pour de longues années avec le VAR."