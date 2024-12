Encore un : un jeune talent quitte Deinze et rejoint les U23 d'un club de D1A

Le tout jeune Yanis Musuayi (17 ans) est le premier transfert entrant du Club de Bruges cet hiver. Plus précisément : il est le premier transfert entrant du Club NXT, et intègre l'équipe U23 en Challenger Pro League.

Un transfert à part, car Musuayi quitte le SK Deinze, libre de tout contrat suite au naufrage du club qui se poursuit lentement.

Il n'est pas le premier à quitter le navire : Lennart Mertens, Gaëtan Hendrickx ou encore Thibaut Van Acker avaient déjà annoncé leur départ dans les circonstances compliquées que vit Deinze ces derniers mois.

