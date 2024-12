Les clubs belges n'en peuvent plus : la Pro League dépose plainte contre la FIFA !

Le calendrier du football belge provoque des tensions croissantes. En raison d'un agenda surchargé, la trêve hivernale a été considérablement raccourcie cette saison. Les quarts de finale de la Coupe de Belgique auront lieu les 7, 8 ou 9 janvier, à peine trois jours avant la reprise du championnat.

Le gardien d'Anderlecht, Colin Coosemans, avait d'ailleurs exprimé son mécontentement à ce sujet : "Je n'appelle plus ça une trêve hivernale." Les joueurs ont ainsi à peine le temps suffisant pour récupérer ou de passer du temps avec leur famille.

La Pro League souligne l'impact du nouveau calendrier des matchs européens, qui a introduit quatre jours de matchs internationaux supplémentaires. Ainsi, non seulement la trêve hivernale a été raccourcie, mais il y a aussi peu de place pour rattraper les matchs reportés. L'organisation souligne : "Le repos mental et physique des joueurs et de l'encadrement est très important. Le calendrier actuel met trop de pression sur tout le monde."

La Pro League porte plainte contre la FIFA !

Des clubs belges comme Anderlecht et le Club de Bruges font face à un calendrier particulièrement chargé. Par exemple, Anderlecht disputera son dernier match de championnat en 2024 le 27 décembre et reprendra déjà l'entraînement le 2 janvier. Les clubs n'ont même pas le temps d'organiser un stage hivernal, ce qui nuit à la récupération et au renforcement de l'esprit d'équipe.

Pour les joueurs ayant des familles, la situation est préoccupante. Les vacances de Noël étaient pour beaucoup la seule opportunité de passer du temps avec leur famille ou de se rendre dans leur pays d'origine. La Pro League reconnaît ces problèmes et insiste sur la nécessité d'un calendrier plus équilibré : "Depuis 2011, le nombre de journées de match en Belgique n'a pas changé, mais les créneaux internationaux supplémentaires rendent une répartition équitable impossible."

Pour forcer un changement, la Pro League a déposé une plainte auprès de la Commission européenne contre la FIFA, en collaboration avec les joueurs, les clubs et d'autres championnats. "Nous voulons que les joueurs, les ligues et les clubs aient leur mot à dire dans le calendrier international du football", déclare la Pro League, dans des propos relayés par le Nieuwsblad. La Pro League espère ainsi trouver une solution plus durable qui allégera la pression sur les joueurs et le personnel technique.