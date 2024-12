Un match très attendu en Premier League reporté pour cause d'avis de tempête

C'était l'un des matchs les plus attendus du week-end en Angleterre : le derby de la Mersey est toujours un événement. Mais le duel entre Everton et Liverpool, prévu ce samedi à 13h30, n'aura pas lieu : la FA a annoncé que la rencontre était reportée.

En cause, le passage de la tempête Darragh dans le Nord de l'Angleterre. Le pays est en alerte rouge, et le gouvernement demande à des millions de personnes habitant les régions menacées de rester chez elles. Impossible, dans ces conditions, de planifier un match de football.

Ce derby de la Mersey était pourtant très attendu à bien des égards, malgré la différence au classement entre les deux équipes - Liverpool est leader et Everton 14e. Ce sera en effet le tout dernier derby disputé à Goodison Park, le légendaire stade des Toffees, qui déménageront pour la saison 2025-2026 dans leur nouvelle enceinte.

On ignore encore à quand sera reprogrammé cet Everton-Liverpool, comptant pour la 15e journée de championnat anglais. Il n'est pas exclu que d'autres rencontres se tenant dans la même région (on pense à Manchester, qui n'est située qu'à une petite heure de route de Liverpool) soient également affectées.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



