Charleroi a envoyé un signal très fort : "Désormais, on regarde vers le haut"

Charleroi s'est imposé (1-3) face à l'Antwerp ce dimanche. Un match référence pour les Zèbres.

"C'est une très belle victoire", s'est réjoui le Carolo Daan Heymans après la rencontre. Le milieu de terrain a félicité Nikola Stulic, auteur d'un doublé.

"Il a connu des semaines difficiles, il s’est entraîné à côté du terrain quand nous on jouait en onze contre onze, lui il jouait avec U23. Il était toujours positif. Et quand tu travailles, comme on dit, ça va finir par payer. Et je suis très content pour lui que ça paye.'

Charleroi a dominé l'Antwerp ce dimanche, très largement. "Le plus gros compliment c’est que eux, ils ont changé des joueurs au milieu de terrain à la mi temps. En deuxième mi-temps on marque rapidement le deuxième but et ça ouvre la rencontre", a commenté Heymans, qui considère que ce match doit être pris comme une référence.

"Je pense que c'est notre meilleur match depuis que je suis arrivé ici", a-t-il affirmé. "On a déjà joué beaucoup de très bons matches mais sans marquer. Alors je pense qu'on peut dire que c’est notre notre meilleur match."

Charleroi se libère de la zone rouge et peut désormais regarder vers le haut. "Avec la qualité qu’on a, on a déjà montré qu’on mérite beaucoup plus de points. C’est un peu dommage d'ailleurs parce qu'avec les matches qu'on a joué on ne devrait pas être dans une situation difficile. La victoire est super importante pour regarder un peu en avant. On doit quand même faire attention et on peut être content qu’on n’est plus parmi les quatre derniers", a conclu Heymans.