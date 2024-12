Paul-José Mpoku soutient Ivan Leko : "Je suis désolé pour lui !"

Paul-José Mpoku, désormais libre, suit bien sûr la situation de son club de coeur, le Standard de Liège. Il a assuré l'entraîneur liégeois de son soutien.

Ivan Leko a repris un Standard bien mal en point la saison passée et certains se demandaient si le Croate resterait pour la saison actuelle. Il a accepté ce gros défi et s'en sort particulièrement bien, puisque les Rouches ne sont qu'à quelques points du top 6, où ils figureraient même confortablement sans les 4 points perdus en fin de match lors des deux dernières rencontres.

Un travail qu'admire Paul-José Mpoku, qui l'a évoqué dans les colonnes de Sudinfo. "J'ai dit à Ivan Leko que j'étais désolé pour lui qu'il ait dû revoir sa copie et proposer un jeu plus défensif. On sait que ce n'est ni le style de la maison ni du coach", déclare l'ancien capitaine des Rouches.

"Leko était un n°10, il a toujours été porté sur l'offensive partout où il est passé. Mais c'est un entraîneur intelligent qui a su revoir ses plans, ce que d'autres coachs n'auraient pas fait", souligne Mpoku, qui prend pour exemple son expérience sud-coréenne.

"Lorsque j’ai signé à Incheon le club était habitué à la course au maintien. Ils ont engagé un coach qui voulait jouer offensivement et le recrutement a été axé dans ce sens. Mais la philosophie de base n’avait pas changé et on évoluait toujours comme une équipe qui luttait pour le maintien", raconte l'international congolais, dont le club a fait la bascule en D2 en fin de saison.

Le Standard n'ayant pas les armes pour dominer les rencontres, Leko a quant à lui su s'adapter. "Il ne se voile pas la face en s'obstinant à mettre en place quelque chose que ses joueurs ne sauraient pas produire", estime Paul-José Mpoku.