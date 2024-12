Un transfert à... 30 millions d'euros ? Le Club de Bruges se frotte les mains

Joel Ordonez semble se profiler comme l'une des prochaines grosses ventes du Club de Bruges. De nombreux clubs anglais se sont renseignés pour le défenseur équatorien.

Selon Het Nieuwsblad, le Club espère connaître cet hiver une situation similaire à celle vécue avec Igor Thiago la saison passée, à savoir un transfert conclu et annoncé dès le mercato hivernal, mais en pouvant garder Joel Ordonez (20 ans) au Jan Breydel jusqu'en fin de saison.

Ordonez, qui a toujours rêvé de Premier League, est cité dans des clubs prestigieux comme Chelsea et Liverpool. Bien qu'il soit encore difficile d'évaluer à quel point cet intérêt est concret, des discussions sont en cours avec les clubs intéressés. Le prix demandé pour l'Équatorien par le Club avoisinerait les 30 millions d'euros.

Nicky Hayen, de son côté, souligne bien sûr qu'il préférerait garder Ordonez jusqu'à la fin de la saison. "Il est logique qu'il suscite de l'intérêt, mais il est entièrement concentré sur le Club", a assuré le coach brugeois. Malgré son jeune âge, Ordonez est déjà devenu un joueur clé de l'équipe, forçant même le renfort à 6 millions Zaïd Romero à prendre son mal en patience.

L'ascension d'Ordonez est impressionnante. Il y a un an et demi, il jouait encore au Club NXT, et est désormais non seulement un pilier de l'équipe A, mais également titulaire en équipe nationale équatorienne.

Lors de la conférence de presse précédant le match de Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne, Ordonez est resté humble face à l'intérêt manifesté. "Je ne me concentre que sur le Club de Bruges. Je fais de mon mieux ici, et ensuite nous verrons ce qui se passe", a-t-il calmement déclaré.