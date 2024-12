Coup dur pour cet ancien international espoir, prêté à l'étranger : il va se faire opérer

Prêté par Westerlo, Kyan Vaesen va subir une opération au genou. L'ancien international espoirs va passer plusieurs semaines à l'infirmerie.

Équipe ambitieuse de la Jupiler Pro League, Westerlo a décidé, l'été dernier, de ne pas compter sur Kyan Vaesen pour cet exercice. Le joueur de 23 ans a été prêté à Willem II Tilburg, en Eredivisie.

Auteur de quatre buts et deux passes décisives en 14 journées de championnat sous les ordres d'un certain Peter Maes, l'ancien international espoirs, était cependant absent de la sélection pour affronter Heerenveen lors du dernier match.

Kyan Vaesen va passer sur le billard

En effet, Vaesen, qui traine des problèmes au genou depuis quelque temps, ne peut plus continuer de cette manière et va se faire opérer. Il devrait revenir après la trêve hivernale et le mercato.

Douzième du championnat néerlandais, Willem II attire décidément plusieurs anciens joueurs de Jupiler Pro League, avec Peter Maes à la barre, puisque Rob Nizet (ex-Anderlecht, Lokeren), Boris Lambert (ex-Eupen), Cissé Sandra (prêté par le Club de Bruges) et Mickaël Tirpan (ex-Dender, Seraing, Mouscron, Eupen, Lokeren, Lierse) font également partie de cette équipe.