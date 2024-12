Dramatique pour La Gantoise : l'affluence est tellement faible, en Conference League, qu'elle cause... des pertes financières !

La Gantoise fait face cette saison à des chiffres de fréquentation historiquement bas en Conference League. Pour la réception de Molde, seulement 8 027 fans se sont présentés, contre 8 584 face à l'Omonia Nicosie, dont environ un millier de supporters chypriotes.

La faible affluence de la Planet Group Arena est remarquable compte tenu du prix démocratique des billets : un abonnement pour les trois matchs ne coûtait que 40 euros. Pourtant, seuls 6 400 abonnements ont été vendus, dont 2 000 via des partenaires commerciaux. En comparaison, Gand a vendu 14 000 abonnements pour le championnat, où l'affluence reste stable.

La moyenne de spectateurs en Conference League, en prenant en compte les matchs de qualification, est de 8 725 supporters par match. Il s'agit de la plus faible affluence jamais enregistrée depuis que La Gantoise joue dans son stade actuel, rapporte Het Nieuwsblad. Seul le noyau dur assure encore une certaine ambiance.

Les supporters gantois ne sont pas intéressés par la Conference League

Les supporters gantois semblent surtout motivés par les grandes affiches, comme contre West Ham United, il y a deux saisons. Des adversaires comme Molde, l'Omonia et le Backa Topola attirent moins de monde. Le fait que la rencontre face à Chelsea se soit déroulée à Stamford Bridge et non à Gand a donc créé beaucoup de déception.

L'organisation d'une rencontre européenne coûte au club 200 000 euros en frais opérationnels. Avec les chiffres d'affluence actuels, La Gantoise enregistre des pertes sur ces matchs. Seuls les récompenses sportives peuvent compenser cela, avec 400 000 euros pour une victoire et 133 000 euros pour un match nul.

Contre le Backa Topola, classé huitième en Serbie, la victoire sera donc impérative. En cas de victoire, La Gantoise sera assurée de participer aux barrages et verra son total de gains se porter à 7.3 millions d'euros. Un coup de pouce financier non-négligeable.