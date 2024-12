Le héros en Ligue des Champions, mais... : le Club de Bruges a envoyé un message très clair à Casper Nielsen

Le but de Casper Nielsen contre le Sporting a dû lui faire plaisir, mais cela ne change rien à sa situation au Club de Bruges. Il ne peut plus aspirer à une place de titulaire et le milieu de terrain danois peut également partir étant donné la concurrence à son poste.

Casper Nielsen est arrivé à Bruges il y a deux ans avec de grandes attentes en provenance de l'Union et a initialement su les combler, mais sous Deila et Hayen, son temps de jeu a progressivement diminué. La concurrence au milieu de terrain est forte, avec des joueurs comme Onyedika, Jashari et Vetlesen. Nielsen n'a commencé cette saison que lors des matchs contre Aston Villa et le Standard, sans vraiment se distinguer. Sa situation est bien différente d'il y a deux ans, lorsqu'il était encore sur le podium du Soulier d'Or. Le Club de Bruges semble maintenant prêt à laisser partir le Danois, mais uniquement contre le bon prix. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, le Club pourrait tenter de récupérer une partie des plus de 5 millions d'euros qu'il a payés à l'Union. Néanmoins, Nielsen reste un joueur apprécié au sein du club. Malgré son temps de jeu limité, il se montre professionnel et précieux dans son rôle de remplaçant, comme il l'a prouvé mardi. Un départ n'est donc pas nécessaire, à moins que Nielsen lui-même n'ait d'autres projets en tête. Personnellement, le Danois a traversé des mois difficiles. La perte de son fils a sans aucun doute eu un impact énorme, même s'il affiche une certaine force en apparence. La question est de savoir combien de temps il pourra tenir le coup. Sportivement, ses perspectives au Club de Bruges ne semblent pas s'améliorer, alors qu'il était autrefois un joueur déterminant. Nielsen devra se demander s'il veut terminer son contrat dans son rôle actuel ou s'il souhaite donner un nouvel élan à sa carrière dans un autre club.