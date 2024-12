"Le récupérer avant 2025 ? Ce sera difficile" : encore un coup dur à l'Antwerp

Jonas De Roeck a souvent dû composer avec les aléas de l'infirmerie anversoise. Il n'en ira pas autrement en cette fin d'année.

L'Antwerp tire un peu plus la langue ces dernières semaines. Après s'être révélés comme l'une des bonnes surprises du débuts de saison, les Anversois n'ont gagné qu'un de leurs cinq derniers matchs de championnat et ont été poussés aux tirs au but par Courtrai en Coupe.

Dans ce contexte, le retour de blessure de Michel-Ange Balikwisha va faire du bien. Contre Charleroi, il a rejoué pour la première fois depuis la toute première journée de championnat.

En revanche, le retour de Mahamadou Doumbia ne sera pas pour tout de suite. Ce jeudi, l'entraîneur Jonas De Roeck a déclaré lors de sa conférence de presse qu'il ne devrait probablement plus jouer cette année.

Stoppé dans son élan

"Il récupère encore en salle et n'a pas encore repris l'entraînement avec le groupe. Le récupérer avant 2025 sera compliqué" a déclaré De Roeck, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Mahamadou Doumbia est absent depuis près de deux mois à cause de problèmes au dos. Avant cela, il avait tout joué en tant que titulaire, s'imposant grâce à son volume de jeu après une deuxième partie de saison dernière déjà prometteuse.