Nouvelle réaction très étonnante de Pep Guardiola après la défaite de City à la Juventus : les Skyblues seront dos au mur... contre le Club de Bruges

Après la défaite de Manchester City à la Juventus, lors de laquelle les Skyblues n'ont pas su convertir leurs occasions, les déclarations de Pep Guardiola étaient assez remarquables. Le Catalan était très positif concernant son équipe.

Malgré la défaite, où City n'a pas trouvé de réponse au jeu défensif de la Juventus, Pep Guardiola est resté positif. "Nous avons bien joué. Vraiment très bien", a déclaré l'entraîneur espagnol. "La dernière passe ou la dernière action nous a fait défaut, mais mes joueurs ont absolument tout donné."

Cependant, la performance des Cityzens n'a pas été perçue de manière aussi positive par tout le monde. Ilkay Gündogan a notamment déclaré qu'il sentait que City se compliquait trop la tâche.

Guardiola, quant à lui, a répondu en soulignant que son équipe avait "très bien" joué, qu'elle n'avait pas perdu beaucoup de ballons, et qu'il était difficile de jouer contre une équipe italienne qui défendait autant. "Ils sont des maîtres dans ces situations", a déclaré Guardiola, qui a également considéré que les performances étaient bonnes, malgré les résultats négatifs.

Une dernière rencontre à domicile décisive... face au Club de Bruges

Avec l'élimination en Ligue des Champions comme possibilité réelle, Manchester City a maintenant deux matchs importants à venir. Le premier, au PSG, qui est aussi dans une situation très bancale, avant de recevoir le Club de Bruges lors de la dernière journée.

Guardiola est resté calme et a déclaré que l'équipe pourrait avoir besoin d'un point ou d'une victoire de plus pour se qualifier. "Le dernier match est à domicile, et même si nous nous sortons bien de cette situation, nous n'oublierons jamais cette période", a-t-il ajouté.