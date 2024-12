Scène incroyable à l'AC Milan, où l'entraîneur Paulo Fonseca dézingue ses joueurs malgré la victoire : "Je fais mon maximum, tout le monde ne peut pas en dire autant"

L'AC Milan a dû attendre la 87e minute avant de valider sa victoire face à l'Étoile Rouge de Belgrade. La prestation des Rossoneri n'a pas du tout plu à l'entraîneur Paulo Fonseca, qui n'a pas manqué de mettre un sacré coup de pression à ses joueurs.

L'AC Milan vit une saison difficile. Septième de Série A, le club italien s'est fait une belle frayeur, ce mercredi soir, en ne s'imposant que 2-1 face à l'Étoile Rouge de Belgrade, à San Siro, sur un but de Tammy Abraham à la 87e minute.

Une prestation qui n'a pas du tout plu à l'entraîneur des Rossoneri, Paulo Fonseca. En conférence de presse, le T1 milanais a littéralement dézingué ses joueurs "à la stupeur générale des journalistes présents sur place", écrit Eurosport.

"Notre prestation ? Ce n'est pas une question technique ou tactique, mais de comportement. Cette équipe, c'est comme les montagnes russes. Aujourd'hui, ça va, mais demain, je ne sais pas. C'est pile ou face, et je suis fatigué de me battre contre ces choses difficiles à changer.

Je travaille tous les jours pour préparer mon équipe au mieux, je ne sais pas si tout le monde peut en dire autant" - Paulo Fonseca

"Je sais que je travaille tous les jours pour préparer mon équipe au mieux, mais je ne sais pas si tout le monde peut en dire autant. On a l'obligation de tout donner, ce qui n'a pas été fait. Je n'ai pas aimé la manière avec laquelle nous avons joué. On peut rater une passe, faire un mauvais match, mais on ne peut pas se contenter de faire ce qui est suffisant."

Les montagnes russes, c'est peut-être ce qui décrit le mieux la saison de l'AC Milan, qui s'est imposé contre le Real Madrid et l'Inter, mais qui s'est incliné face à la Fiorentina et Parme. De son côté, Eurosport écrit que Paulo Fonseca a convoqué ses joueurs, ce jeudi matin à 9h, pour une confrontation au centre d'entraînement. Le Portugais veut recevoir des comptes, alors que la nuit a été très tendue à Milanello, toujours selon la même source.

"Je vais parler à mes joueurs, c'est mieux que je n'en dise pas plus ici. Mais je ne m'arrêterai jamais, j'ai ma confiance en place. Et s'il faut appeler les jeunes de l'équipe réserve, je le ferai sans aucun souci", a conclu le coach de l'AC, en grande colère.