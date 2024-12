🎥 Comment a-t-il raté ça ?? L'incroyable loupé de Tzolis lors de Bruges-Genk

Apr√®s moins d'un quart d'heure, le Club de Bruges aurait d√Ľ mener contre Genk, mais Christos Tzolis a manqu√© son 7e but de la saison et s'en mordra les doigts.

Le Club Bruges a clairement débuté en étant la meilleure équipe sur le terrain lors du topper de ce dimanche. Après un quart d'heure, Simon Mignolet n'avait toujours pas dû s'employer une seule fois, Genk étant acculé dans son camp.

À la neuvième minute, le Club a construit une superbe phase. Joaquin Seys a servi Talbi d'une belle talonnade, qui a trouvé De Cuyper démarqué. Ce dernier a gardé son sang-froid en voyant Tzolis complètement seul devant le but.

Le ballon est parvenu à l'attaquant grec qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. À la grande surprise de tous, il a frappé à côté.

Nilsson le gênait probablement un peu, mais cela ne peut pas vraiment être considéré comme une excuse.

Curieusement, la 'probabilité de but' n'était que de 53% selon les statistiques. Cela montre une fois de plus que les xG et les data ne disent pas toujours tout... jugez par vous-mêmes !