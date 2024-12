Bruges remercie Tolu de sa nonchalance, puis déroule tranquillement contre Genk

Le FC Bruges a dominé le leader genkois cet après-midi, dans un topper un peu à sens unique. Pourtant, Genk avait l'opportunité d'ouvrir le score...

Sur papier, c'était un véritable duel au sommet entre les deux meilleures équipes du championnat de Belgique ce dimanche à 13h30 : Bruges et Genk. Dans les faits, les Gazelles ont donné l'impression qu'il y avait plusieurs classes d'écart entre eux et un Genk pourtant solide leader jusque là.

En première période, il n'y en avait que pour Bruges : combinaisons intelligentes, rapides, et occasions qui se multiplient rapidement. Après une talonnade splendide de Seys, Talbi va chercher Maxim De Cuyper, qui centre calmement vers Christos Tzolis : c'est magnifiquement joué... mais ce n'est pas 1-0, le Grec loupant le cadre de manière inexplicable (8e).

Genk réagit un peu via Tolu qui place une belle frappe enroulée, à son tour à côté (12e), mais la seconde énorme alerte vient des pieds de Raphaël Onyedika : petit dribble et frappe... sur le poteau de Van Crombrugge (35e). Si le KRC Genk a bien tenté de sortir de son camp via notamment un très bon Adedeji-Sternberg, qui donne du fil à retordre à Seys, Bruges devait mener à la pause.

© photonews

Genk met un peu plus le nez à la fenêtre en seconde période, et Bruges se laisse endormir, oubliant encore de marquer via Jashari. Les Blauw & Zwart s'en mordent presque les doigts : Tolu Arokodare s'effondre lors d'un duel avec Ordoñez, mais le Nigérian manque son penalty dans la foulée (73e). Comme Heymans hier à OHL, Tolu devait mieux faire.

Le Club est piqué au vif : Van Crombrugge doit s'employer pour sauver le 1-0 devant Jashari... mais part à la faute sur le corner suivant, permettant à Brandon Mechele d'ouvrir le score (78e). C'est le coup fatal : sur un coup-franc joliment obtenu par un Vanaken insaisissable, Andreas Skov Olsen plante tranquillement le 2-0, sur un service là encore trois étoiles du double (et futur triple ?) Soulier d'Or (86e, 2-0).

Avec cette victoire 100% méritée, le Club de Bruges revient à un point d'un Racing Genk inquiétant ce dimanche. Anderlecht peut revenir à 4 points des Limbourgeois, mais aurait peut-être préféré voir le duo de tête ne pas se départager...