De club en crise à club de haut niveau : Ivan De Witte révèle le grand secret derrière le succès de La Gantoise

Ivan De Witte, l'ancien président de,La Gantoise, a écrit un livre en collaboration avec l'auteur Jo De Poorter. Dans celui-ci, De Witte revient sur l'ascension du club sous sa houlette.

Ivan De Witte a été impliqué au sein de La Gantoise depuis la fin des années 80. Dans son livre, il partage non seulement les hauts et les bas de son passage au club, mais aussi sa vision personnelle et la philosophie qui l'a aidé à atteindre ses objectifs au fil des ans.

Le titre du livre fait référence à la devise de De Witte : "Le temps fera les choses", ce qui représente un message important dans sa carrière. Selon De Witte, le succès est une combinaison de temps, de courage et d'un sens inexplicable des affaires.

Dans le livre, il explique comment il a réussi à sauver le club. La construction du nouveau stade et le titre de champion de 2015 sont également abordés.

Le livre offre un aperçu approfondi et personnel des défis auxquels De Witte a été confronté et comment il les a surmontés. Il raconte également comment il a contribué à faire du KAA Gent un grand club dans le football belge.

Le livre est désormais disponible en librairie et en ligne. La présentation officielle du livre aura lieu le jeudi 23 janvier 2025 à la Vlerick Business School de Gand.