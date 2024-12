Pas étonnant qu'Ostende ait disparu quand on entend ces histoires : "Le propriétaire ? Impossible d'avoir une discussion normale avec lui"

On a écrit beaucoup de choses sur Paul Conway, l'ancien propriétaire du KV Ostende. Bram Keirsebilck, ancien responsable de la communication au KVO, pourrait en écrire un livre.

En coulisses à Ostende, il s'est passé des choses particulièrement folles durant les derniers mois du règne de Paul Conway, l'investisseur américain des Côtiers. Bram Keirsebilck, responsable de la communication et des relations presse à Ostende, en a parlé lors de son passage dans le podcast MidMid.

"Il voulait que les joueurs appellent les supporters pour leur vendre des abonnements. En tant que responsable communication, je me suis dit que c'était surtout l'occasion de faire une chouette vidéo", raconte Keisebilck. Mais Conway n'y voyait pas qu'une opération de com'.

"Non, les joueurs devaient réellement appeler tous les supporters et les démarcher pour vendre des abonnements. J'ai dit à Conway que ce n'était pas possible, qu'ils étaient en vacances, à la plage (rires). C'était durant l'intersaison", ajoute Bram Keirsebilck.

Le principe de vacances ne plaisait pas vraiment à l'homme d'affaires américain. "Il m'a demandé : "Mais ils sont toujours payés, non ?". J'ai dû lui expliquer ce qu'étaient des congés payés. Mais il insistait : comme ils étaient payés, ils devaient faire ça depuis leur lieu de vacances".

Ce n'est qu'un exemple des histoires incroyables que Keirsebilck peut apparemment raconter sur l'Américain. "On ne pouvait pas lui parler. Il estimait que le football belge était corrompu et qu'il allait résoudre le problème. On ne pouvait pas avoir une conversation normale avec lui', affirme-t-il.