Un Zèbre trop bavard et un penalty raté : "Il en avait parlé dans un podcast..."

Daan Heymans a manqué son penalty ce samedi contre OHL. Tobe Leysen avait bien travaillé le sujet...

Et si Daan Heymans avait commis une faute professionnelle ? On ne parle bien sûr pas ici du fait que le milieu offensif du Sporting Charleroit ait raté un penalty - cela peut arriver à tout le monde.

Mais lors de son passage dans le podcast 90 Minutes, sur Sporza, Heymans a peut-être bien donné un "truc" aux gardiens de but, comme l'a expliqué son vis-à-vis.

Face à lui ce samedi, Tobe Leysen a pris le risque de rester au milieu au moment de la frappe. "Ce n'est pas fréquent pour un gardien de rester au milieu, et on peut parfois avoir l'air idiot si on le fait, mais Heymans avait mentionné quelque chose à ce sujet dans son podcast", déclare le gardien d'OHL au micro, justement, de Sporza après la rencontre.

"Je me suis donc dit que j'allais tenter ma chance. Arrêter ce penalty fait d'autant plus de bien que nous prenons les trois points derrière", se réjouit Leysen. OHL se relance au classement grâce à cette victoire, se donnant de l'air et dépassant même Charleroi.

Daan Heymans, de son côté, aura vécu une soirée de cauchemar. Lui-même reconnaissait en après-match que durant la semaine, il avait déjà connu quelques soucis depuis le point de penalty (lire ici). Peut-être que Rik De Mil en tirera des conclusions pour l'avenir...